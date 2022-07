Povertà, la Coldiretti: in Italia 2,6 milioni di persone costrette a chiedere aiuto per mangiare (Di sabato 9 luglio 2022) Un enorme problema sociale. La punta dell'iceberg della Povertà assoluta in Italia sono 2,6 milioni di persone costrette addirittura a chiedere aiuto per mangiare, che sono peraltro in aumento nel ... Leggi su globalist (Di sabato 9 luglio 2022) Un enorme problema sociale. La punta dell'iceberg dellaassoluta insono 2,6diaddirittura aper, che sono peraltro in aumento nel ...

