“Ossimori”, la mostra itinerante nella Rocca di Umbertide (Di sabato 9 luglio 2022) Dal 15 luglio al 28 agosto 2022 la mostra a cura di Matteo Galbiati con opere di Silvia Ciaccio, Renata e Cristina Cosi, Andrea Facco, Federico Ferrarini e Luca Marignoni Rocca DI Umbertide (PG) – La mostra itinerante “Ossimori”, curata da Matteo Galbiati con opere di Silvia Ciaccio, Renata e Cristina Cosi, Andrea Facco, Federico Ferrarini e Luca Marignoni, sarà visitabile dal 15 luglio al 29 agosto 2022 all’interno della Rocca di Umbertide (PG). Promossa dal Comune di Umbertide in collaborazione con Kromya Art Gallery, l’esposizione verrà inaugurata venerdì 15 luglio alle ore 18.00, alla presenza degli artisti. Concepita in funzione della fortezza medievale che la accoglie, la mostra presenta una rinnovata ed ampliata ... Leggi su lopinionista (Di sabato 9 luglio 2022) Dal 15 luglio al 28 agosto 2022 laa cura di Matteo Galbiati con opere di Silvia Ciaccio, Renata e Cristina Cosi, Andrea Facco, Federico Ferrarini e Luca MarignoniDI(PG) – La”, curata da Matteo Galbiati con opere di Silvia Ciaccio, Renata e Cristina Cosi, Andrea Facco, Federico Ferrarini e Luca Marignoni, sarà visitabile dal 15 luglio al 29 agosto 2022 all’interno delladi(PG). Promossa dal Comune diin collaborazione con Kromya Art Gallery, l’esposizione verrà inaugurata venerdì 15 luglio alle ore 18.00, alla presenza degli artisti. Concepita in funzione della fortezza medievale che la accoglie, lapresenta una rinnovata ed ampliata ...

Pubblicità

Lopinionista : 'Ossimori', la mostra itinerante nella Rocca di Umbertide - Ilmiodiabete : Alla Rocca di Umbertide (PG), il 15 luglio prende il via la mostra itinerante “Ossimori” La mostra, visitabile fino… - fainformazione : Alla Rocca di Umbertide (PG), il 15 luglio prende il via la mostra “Ossimori” La mostra itinerante “Ossimori”, cur… - fainfocultura : Alla Rocca di Umbertide (PG), il 15 luglio prende il via la mostra “Ossimori” La mostra itinerante “Ossimori”, cur… - OltreleColonne : Ossimori, la mostra itinerante sarà visitabile dal 15 luglio al 29 agosto 2022 all’interno della Rocca di Umbertide… -