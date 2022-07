Niente amichevole per De Ketelaere: noie fisiche o indizio di mercato? (Di sabato 9 luglio 2022) Niente amichevole col Copenhagen per Charles De Ketelaere. Il 21enne trequartista belga, primo obiettivo di mercato del Milan, non è sceso in campo nei 120 minuti del match che il club belga ha ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 luglio 2022)col Copenhagen per Charles De. Il 21enne trequartista belga, primo obiettivo didel Milan, non è sceso in campo nei 120 minuti del match che il club belga ha ...

Pubblicità

sportli26181512 : Milan, niente amichevole per De Ketelaere con il Bruges: Niente amichevole contro il Copenhagen per Charles De Kete… - sportli26181512 : Niente amichevole per De Ketelaere: indisposizione o indizio di mercato?: Niente amichevole per De Ketelaere: indis… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Niente amichevole per De Ketelaere: indisposizione o indizio di mercato? - Gazzetta_it : Niente amichevole per De Ketelaere: indisposizione o indizio di mercato? - pivamarialucia : RT @bdsitalia: Squadre palestinesi a @OfficialASRoma e @juventusfc: Non c'è niente di 'amichevole' e non c'è gioco pulito in Israele dell'… -