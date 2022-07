Napoli, Krol: “Osimhen è fortissimo” (Di sabato 9 luglio 2022) Napoli Krol- Il Napoli ha inizialmente dato via alla sua stagione. Stamane i giocatori di Spalletti hanno realizzato il primo allenamento davanti ai propri tifosi. In serata, Luciano Spalletti realizzerà la prima conferenza stampa della stagione. . Ruud Krol, ex difensore del Napoli ha parlato ai microfoni de la Gazzetta dello Sport. Ha parlato in primis di Victor Osimhen e della sua forza. Di seguito ecco le parole del difensore: “Victor è un giocatore fortissimo. Nelle ultime stagioni a Napoli è stato sfortunato per via degli infortuni. Se stará bene sono sicuro che farà più di 20 goal in campionato. E anche in Champions sono curioso di come si misurerà contro le big internazionali. Certo, se giocasse con Mertens vicino troverebbe più spazi e i ... Leggi su seriea24 (Di sabato 9 luglio 2022)- Ilha inizialmente dato via alla sua stagione. Stamane i giocatori di Spalletti hanno realizzato il primo allenamento davanti ai propri tifosi. In serata, Luciano Spalletti realizzerà la prima conferenza stampa della stagione. . Ruud, ex difensore delha parlato ai microfoni de la Gazzetta dello Sport. Ha parlato in primis di Victore della sua forza. Di seguito ecco le parole del difensore: “Victor è un giocatore. Nelle ultime stagioni aè stato sfortunato per via degli infortuni. Se stará bene sono sicuro che farà più di 20 goal in campionato. E anche in Champions sono curioso di come si misurerà contro le big internazionali. Certo, se giocasse con Mertens vicino troverebbe più spazi e i ...

