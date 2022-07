Milan-Serginho, Gazzetta: “Serve un colpo da 90 per i rossoneri” (Di sabato 9 luglio 2022) Milan-Serginho, Gazzetta- Alla Gazzetta oggi ha rilasciato una grande Intervista Serginho parlando di Milan e non solo ad oggi. LE SUE PAROLE Dunque si candida per la “10” del Milan, Serginho. Ma lei non era un esterno? «Scherzavo, è che a me piacciono i giocatori atipici, capaci di fare tante cose. E in quel ruolo il Milan ha bisogno di rinforzarsi». È lì che userebbe gran parte del budget per il mercato? «Sì. Se dovessi dire cosa mancava alla rosa della scorsa stagione, mi concentrerei sul trequartista centrale e su un centravanti più mobile di Giroud, che però in area è bravissimo». Ci faccia dei nomi, allora. «Come punta è stato preso Origi, prima di giudicare andrà visto in azione. Torno al “10”, allora, e dico Ziyech. Preferisce ... Leggi su seriea24 (Di sabato 9 luglio 2022)- Allaoggi ha rilasciato una grande Intervistaparlando die non solo ad oggi. LE SUE PAROLE Dunque si candida per la “10” del. Ma lei non era un esterno? «Scherzavo, è che a me piacciono i giocatori atipici, capaci di fare tante cose. E in quel ruolo ilha bisogno di rinforzarsi». È lì che userebbe gran parte del budget per il mercato? «Sì. Se dovessi dire cosa mancava alla rosa della scorsa stagione, mi concentrerei sul trequartista centrale e su un centravanti più mobile di Giroud, che però in area è bravissimo». Ci faccia dei nomi, allora. «Come punta è stato preso Origi, prima di giudicare andrà visto in azione. Torno al “10”, allora, e dico Ziyech. Preferisce ...

