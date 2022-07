Le unità mobili di Oxfam per aiutare profughi e migranti a integrarsi in Italia (Di sabato 9 luglio 2022) AGI - Scappano dalla guerra o dalla fame, arrivano in Italia ma stentano a integrarsi perché non ricevono un'assistenza adeguata, spesso neppure semplici informazioni. Sono oltre 170 mila le persone che dall'inizio dell'anno a oggi sono arrivate in Italia, quasi 15 mila dall'Ucraina, 45 mila dei quali minori, e altri 27 mila dal Mediterraneo. Sono in gran parte donne e bambini costretti a separarsi dal resto della famiglia, in molti casi minori non accompagnati, i profughi ucraini che, dopo aver trovato scampo in paesi come Polonia, Romania e Moldavia, hanno deciso di continuare il viaggio verso l'Italia. "Le unità mobili di #Oxfam per le persone in fuga".Al via in decine di città di #Lazio, #Toscana e #Veneto, per offrire aiuto a chi rischia di ... Leggi su agi (Di sabato 9 luglio 2022) AGI - Scappano dalla guerra o dalla fame, arrivano inma stentano aperché non ricevono un'assistenza adeguata, spesso neppure semplici informazioni. Sono oltre 170 mila le persone che dall'inizio dell'anno a oggi sono arrivate in, quasi 15 mila dall'Ucraina, 45 mila dei quali minori, e altri 27 mila dal Mediterraneo. Sono in gran parte donne e bambini costretti a separarsi dal resto della famiglia, in molti casi minori non accompagnati, iucraini che, dopo aver trovato scampo in paesi come Polonia, Romania e Moldavia, hanno deciso di continuare il viaggio verso l'. "Ledi #per le persone in fuga".Al via in decine di città di #Lazio, #Toscana e #Veneto, per offrire aiuto a chi rischia di ...

