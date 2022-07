Intimidazione e spari in luogo pubblico | arrestato pregiudicato 19enne

(Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbe esploso due colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di una vettura parcheggiata a bordo della quale c’erano due persone con le quali aveva avuto un diverbio per motivi personali. Successivamente avrebbe puntandogli una pistola alla tempia e intimandogli di non avere più alcun tipo di rapporto con le due persone vittime del primo episodio intimidatorio. Per questi fatti gli agenti della Squadra Mobile della questura di Napoli e del Commissariato di Nola hanno, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura, C.C.,, 19anni, gravemente indiziato dei reati di detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo in, minacce aggravate e danneggiamento aggravato. L'articolo ...

