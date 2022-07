"Ha cercato di pagare il suo silenzio". Nuove accuse contro Genovese (Di sabato 9 luglio 2022) L'imprenditore, per il quale sono stati chiesti 8 anni di carcere, avrebbe tentato di pagare il silenzio della modella che lo fece arrestare. Intanto altre due ragazze lo hanno accusato di stupro Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 luglio 2022) L'imprenditore, per il quale sono stati chiesti 8 anni di carcere, avrebbe tentato diildella modella che lo fece arrestare. Intanto altre due ragazze lo hanno accusato di stupro

Pubblicità

fanpage : La Procura di Milano sta indagando su un nuovo filone della vicenda legata ad Alberto Genovese, a processo per viol… - Marilenapas : RT @fanpage: La Procura di Milano sta indagando su un nuovo filone della vicenda legata ad Alberto Genovese, a processo per violenza sessua… - Dondolino72 : RT @fanpage: La Procura di Milano sta indagando su un nuovo filone della vicenda legata ad Alberto Genovese, a processo per violenza sessua… - angiuoniluigi : RT @fanpage: La Procura di Milano sta indagando su un nuovo filone della vicenda legata ad Alberto Genovese, a processo per violenza sessua… - DioBenedicaMe : RT @fanpage: La Procura di Milano sta indagando su un nuovo filone della vicenda legata ad Alberto Genovese, a processo per violenza sessua… -