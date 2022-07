Goetz Imagination Design | “Le periferie? Prima di tutto dobbiamo saper immaginarle”

Leggi su fmag

(Di sabato 9 luglio 2022) C’è un progetto, promosso da I Quartieri dell’Innovazione, che vuole restituire un’opportunità all’area est di Napoli, da sempre un territorio di periferia complesso e stretto tra malagestione passata e la morsa mai delallentata della criminalità, ma altrettanto orgoglioso e fiero. Questo progetto è A.C.Q.U.A. (Aree Cittadine ri-Qualificabili da Umane Alleanze) e mette in circolo una serie di competenze (dai percorsi turistici ai laboratori di animazione sociale) uniti da un sottile filo rosso che serve a creare filiera e indotto da azioni comuni. Ma, per riuscire a vedere un futuro diverso per Ponticelli, Barra e San Giovanni bisognadiimmaginarlo. Il laboratorio di immaginazione di ACQUA è coordinato da Maurizio, fondatore di...