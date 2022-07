(Di sabato 9 luglio 2022) . Come se non ci fosse abbastanza dramma attorno alla vittoria di Johnnysunella sua causa per diffamazione multimilionaria il mese scorso, le cose sono diventate giuridicamente complicate. Cosa rende giuridicamente complicata la causa? I legali dellahanno trovato un cavillo, riguardante un giurato e vi si sono buttati a pesce. di cosa si tratta? “SM.aveva il diritto di fare affidamento sulla protezione di base, come prescritto dal Virginia Code, secondo cui i giurati in questosarebbero stati individui che sono stati effettivamente convocati per l’incarico di giuria”, afferma un nuovo deposito parzialmente redatto venerdì dal team legale della star di Aquaman. Il giurato numero 15 Nello ...

Johnnye Amber, dall'amore al processo: la storia. FOTO Dopo essersi conosciuti sul set del film The Rum Diary, i due attori si ......vuole un nuovo processo dopo aver scoperto che uno dei giurati non era quello inizialmente selezionato per decidere la causa per diffamazione contro l'ex marito Johnny. "La signora...Depp vs Heard: Amber chiede nuovamente l'annullamento del processo. Come se non ci fosse abbastanza dramma attorno alla vittoria di Johnny Depp su Amber Heard nella sua causa per diffamazione ...Secondo le prime indiscrezioni, Amber Heard avrebbe una nuova carta per il processo in appello contro Johnny Depp.