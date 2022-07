Cugini di Campagna in lutto, il commovente addio sui social (Di sabato 9 luglio 2022) lutto per Tiziano Leonardi, il componente dei Cugini di Campagna. L’uomo ha dovuto dire addio all’amato padre Maurizio Leonardi. Tiziano ha voluto omaggiare il padre con un lungo post su Instagram. Cugini di Campagna in lutto, è morto il padre di Tiziano Leonardi Tiziano Leonardi ha annunciato ai suoi follower la perdita dell’amato padre. L’uomo, Maurizio Leonardi, se n’è andato all’età di 73 anni. Il musicista ha condiviso su Instagram uno scatto di lui in tenera età con accanto al padre ancora giovane. A colpire nella foto non è tanto la smorfia dolce di Tiziano ma la posa di papà Maurizio Leonardi, voltato con sguardo amorevole verso il suo bambino. Sotto la foto una lunghissima didascalia nella quale il musicista racconta l’importanza della presenza del padre ... Leggi su tvzap (Di sabato 9 luglio 2022)per Tiziano Leonardi, il componente deidi. L’uomo ha dovuto direall’amato padre Maurizio Leonardi. Tiziano ha voluto omaggiare il padre con un lungo post su Instagram.diin, è morto il padre di Tiziano Leonardi Tiziano Leonardi ha annunciato ai suoi follower la perdita dell’amato padre. L’uomo, Maurizio Leonardi, se n’è andato all’età di 73 anni. Il musicista ha condiviso su Instagram uno scatto di lui in tenera età con accanto al padre ancora giovane. A colpire nella foto non è tanto la smorfia dolce di Tiziano ma la posa di papà Maurizio Leonardi, voltato con sguardo amorevole verso il suo bambino. Sotto la foto una lunghissima didascalia nella quale il musicista racconta l’importanza della presenza del padre ...

