"Un'ora per cambiare squadra", forte scontro: attacco a Maurizio Sarri! (Di venerdì 8 luglio 2022) Danny Drinkwater, protagonista nel 2016 della favola del Leicester City, ha rilasciato un'intervista a Sky Sport UK, nella quale ha avuto da ridire sull'attuale tecnico della Lazio: Maurizio Sarri, che l'ha allenato ai tempi del Chelsea. "Era l'ultima ora di calciomercato e venni convocato nell'ufficio di Sarri, con Gianfranco Zola che faceva da traduttore. Mi ha detto che non ero nei suoi piani e io ho reagito con un 'Come??'" – ha esclamato il centrocampista inglese, che sembra non aver ancora digerito la scelta dell'ex allenatore di Napoli e Chelsea. "Il mio rapporto con Sarri fuori dal campo era come pensare ad una casa in fiamme. In campo siamo sempre stati come il gesso e il formaggio" – un attacco diretto quello del calciatore nei confronti di Maurizio Sarri.

