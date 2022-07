Sondaggi Tp: per il 53% degli italiani il governo arriverà a fine legislatura (Di venerdì 8 luglio 2022) I provvedimenti presi per contrastare il cambiamento climatico sono insufficienti, serve investire di più. A dirlo è un italiano su due (50,9%) nel Sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 5 e il 7 luglio. Ma non tutti la pensano così. Una buona percentuale ritiene che sia stato fatto il possibile (7,2%) o anche troppo (6%) mettendo a rischio l’economia. Il 19,7% pensa invece che il cambiamento climatico non dipenda da noi mentre il 12,8% ritiene che la siccità di questi giorni si sia già verificata in passato. Fonte: Termometro PoliticoNonostante i contrasti tra Conte e Draghi, il 53% è convinto che il governo durerà fino al termine della legislatura, il 17,1% pensa invece che cadrà alla fine dell’anno, il 16% appena dopo l’estate e il 6,5% nelle prossime settimane. Diverse ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 8 luglio 2022) I provvedimenti presi per contrastare il cambiamento climatico sono insufficienti, serve investire di più. A dirlo è un italiano su due (50,9%) nelo settimanale realizzato da Termometro Politico tra il 5 e il 7 luglio. Ma non tutti la pensano così. Una buona percentuale ritiene che sia stato fatto il possibile (7,2%) o anche troppo (6%) mettendo a rischio l’economia. Il 19,7% pensa invece che il cambiamento climatico non dipenda da noi mentre il 12,8% ritiene che la siccità di questi giorni si sia già verificata in passato. Fonte: Termometro PoliticoNonostante i contrasti tra Conte e Draghi, il 53% è convinto che ildurerà fino al termine della, il 17,1% pensa invece che cadrà alladell’anno, il 16% appena dopo l’estate e il 6,5% nelle prossime settimane. Diverse ...

