Pubblicità

Yuro_23 : RT @cmdotcom: #Paredes comincia a seguire la #Juve su Instagram: indizio di mercato o supporto a #DiMaria? - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Paredes comincia a seguire la #Juve su Instagram: indizio di mercato o supporto a #DiMaria? - Vittoriog82 : RT @cmdotcom: #Paredes comincia a seguire la #Juve su Instagram: indizio di mercato o supporto a #DiMaria? - sportli26181512 : Paredes comincia a seguire la Juve su Instagram: indizio di mercato o supporto a Di Maria?: L'amico Angel Di Maria… - cmdotcom : #Paredes comincia a seguire la #Juve su Instagram: indizio di mercato o supporto a #DiMaria? -

Calciomercato.com

Fino alla fine Le ultime passeggiate in vacanza, perché si riprende a breve: weekend di trasferimento e sia lavorare, a Parigi come sotto la Mole. E poi Di Maria edavvero ...... il terzo mediano potrebbe essereo Milinkovic - Savic, se riuscirà a liberarsi degli ... Casale potrebbe rimpiazzare Luiz Felipe, Sarria spazientirsi. ROMA Matic il primo tassello a ... Paredes comincia a seguire la Juve su Instagram: indizio di mercato o supporto a Di Maria Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...L'argentino ex Psg atteso a Torino dopo la messa a punto degli ultimi dettagli sul contratto. E con Paredes e compagne ultime passeggiate e chissà, magari si ritroveranno con la maglia della Juventus ...