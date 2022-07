Maurizio Costanzo spiazza su Andrea Delogu: ecco cosa pensa di lei (Di venerdì 8 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maurizio Costanzo si è lasciato andare a delle considerazioni in merito ad Andrea Delogu. Il giornalista ha confessato quello che pensa realmente di lei e del suo lavoro: ecco che cosa ha detto. La conduttrice è senza dubbio uno dei volti del momento. Dopo tanti anni di gavetta e conduzioni radiofoniche, per lei è arrivato Leggi su youmovies (Di venerdì 8 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si è lasciato andare a delle considerazioni in merito ad. Il giornalista ha confessato quello cherealmente di lei e del suo lavoro:cheha detto. La conduttrice è senza dubbio uno dei volti del momento. Dopo tanti anni di gavetta e conduzioni radiofoniche, per lei è arrivato

Pubblicità

TeresaMangiala2 : RT @Letizia2770: Veronica Castro - Ospite al 'Maurizio Costanzo Show' 1989 - luithranoire : @punkstarrr__ giving maurizio costanzo - pIutosfate : @punkstarrr__ In his Maurizio Costanzo era I see - pieraman71 : @Vivi5586160939 @Lul89228299 Sei un neurologo? Se non lo sei, al posto tuo eviterei diagnosi. E dato che secondo te… - BlackTigerMask : Lo avevo già rivisto, ma è sempre bello rivedere questi 'speciali' del Maurizio Costanzo show, in questo caso: 'in… -