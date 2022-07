LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Varani e Marsili in finale nei 500m, Busato e Casale in semifinale nel kata (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 23.30 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Piove a Birmingham, programma posticipato ulteriormente alle 16.40, le 23.40 italiane. 23.25 INLINE HOCKEY – La Repubblica Ceca allunga ulteriormente sulla Lettonia nel match valido per il gruppo B del torneo maschile, 5-1. 23.20 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Programma che subisce un ritardo a causa delle condizioni atmosferiche, non si riprenderà prima delle 23.17 (le 16.17 locali). 23.15 KARATE – Mattia Busato ha raggiunto le semifinali nel kata dove affronterà il giapponese Kazumasa Moto, al femminile sarà sempre sfida Italia-Giappone tra Carola Casale e Hikaru Ono. 23.10 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Tra poco al via la finale eliminazione a punti 10000 metri donne, dove ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL CALENDARIO COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 23.30 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Piove a Birmingham, programma posticipato ulteriormente alle 16.40, le 23.40 italiane. 23.25 INLINE HOCKEY – La Repubblica Ceca allunga ulteriormente sulla Lettonia nel match valido per il gruppo B del torneo maschile, 5-1. 23.20 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Programma che subisce un ritardo a causa delle condizioni atmosferiche, non si riprenderà prima delle 23.17 (le 16.17 locali). 23.15 KARATE – Mattiaha raggiunto le semifinali neldove affronterà il giapponese Kazumasa Moto, al femminile sarà sempre sfida Italia-Giappone tra Carolae Hikaru Ono. 23.10 PATTINAGGIO VELOCITA’ – Tra poco al via laeliminazione a punti 10000 metri donne, dove ...

