Inter, riecco la LuLa: da oggi Lukaku e Lautaro in ritiro (Di venerdì 8 luglio 2022) E’ il giorno del ritorno della LuLa per l’Inter Prosegue il ritiro dell’Inter in quel di Appiano Gentile con i diversi giocatori che erano ancora in vacanza che man mano si aggregano ai compagni presenti fin dall’inizio. oggi è il ritorno del ritorno della LuLa con Lautaro Martinez pronto a riabbracciare Lukaku dopo l’addio del belga avvenuto ormai 11 mesi fa, con destinazione Londra. “Lautaro è una delle prime persone che Lukaku ha chiamato quando ha capito di voler lasciare Londra per fare il percorso inverso rispetto all’estate 2021. Come pure una delle prime quando l’affare si è risolto positivamente e il ritorno da miraggio si è trasformato in realtà. I due hanno scambi di opinione continui, sul loro gioco, ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) E’ il giorno del ritorno dellaper l’Prosegue ildell’in quel di Appiano Gentile con i diversi giocatori che erano ancora in vacanza che man mano si aggregano ai compagni presenti fin dall’inizio.è il ritorno del ritorno dellaconMartinez pronto a riabbracciaredopo l’addio del belga avvenuto ormai 11 mesi fa, con destinazione Londra. “è una delle prime persone cheha chiamato quando ha capito di voler lasciare Londra per fare il percorso inverso rispetto all’estate 2021. Come pure una delle prime quando l’affare si è risolto positivamente e il ritorno da miraggio si è trasformato in realtà. I due hanno scambi di opinione continui, sul loro gioco, ...

