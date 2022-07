Giappone attentato Shinzo Abe, le ipotesi: l’ombra lunga delle società segrete e dell’estremismo politico-religioso (Di venerdì 8 luglio 2022) Le piste tra storia del Paese e resistenze alla modernizzazione a tappe forzate avviata con la riforma Meiji Leggi su corriere (Di venerdì 8 luglio 2022) Le piste tra storia del Paese e resistenze alla modernizzazione a tappe forzate avviata con la riforma Meiji

Pubblicità

alex_orlowski : Ucciso l’ex premier Shinzo Abe in un attentato in Giappone. Colpi di pistola. #ShinzoAbe #giappone - RaiNews : Giappone, attentato Shinzo Abe. Nuovo video mostra la polizia mentre cattura e porta via l'attentatore (Video) - Agenzia_Italia : L'ex premier giapponese 'non mostra segni vitali'. Potrebbe esserci il fanatismo religioso dietro l'attentato - ilsussidiario : #ShinzoAbe, l’ex premier del Giappone è stato colpito nella notte da alcuni colpi d’arma da fuoco: è gravissimo - Giornaleditalia : Shinzo Abe, il VIDEO dell'attentato all'ex premier del Giappone -