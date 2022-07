Giappone, attentato a Shinzo Abe: l’ex premier è «in condizioni critiche». Arrestato un 41enne ex militare: «Ero insoddisfatto» (Di venerdì 8 luglio 2022) Shinzo Abe è stato ferito durante un discorso elettorale a Nara: è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a trasfusioni di sangue. Arrestato il presunto attentatore, Tetsuya Yamagami, ex militare della Marina: «Ero insoddisfatto» Leggi su corriere (Di venerdì 8 luglio 2022)Abe è stato ferito durante un discorso elettorale a Nara: è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a trasfusioni di sangue.il presuntore, Tetsuya Yamagami, exdella Marina: «Ero

Pubblicità

alex_orlowski : Ucciso l’ex premier Shinzo Abe in un attentato in Giappone. Colpi di pistola. #ShinzoAbe #giappone - RaiNews : Giappone, attentato Shinzo Abe. Nuovo video mostra la polizia mentre cattura e porta via l'attentatore (Video) - Agenzia_Italia : L'ex premier giapponese 'non mostra segni vitali'. Potrebbe esserci il fanatismo religioso dietro l'attentato - InFoDifesa : #Giappone, attentato a Shinzo Abe: l’ex premier è «in condizioni critiche». Arrestato un 41enne ex militare: «Ero i… - LoredanaNavarra : RT @MinistroEconom1: Questa notte in Giappone è stato colpito un ex primo ministro, un grande statista, un uomo che col suo operato ha riso… -