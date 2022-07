F1 | Fernando Alonso | “Avrei potuto fare meglio se non avessi danneggiato il fondo dell’Alpine”

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ha concluso al nono posto lo spagnolole qualifiche del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Spielberg, l’ibericoè riuscito a centrare l’accesso alla Q3 di questo particolare time-attack del venerdì, funzionale alla Sprint Race di domani. La vettura francese ha messo in mostra un’ottima prestazione, ma poi Nando ha dovutoi conti con un problema tecnico che non gli ha dato modo di migliorare e di andare oltre il piazzamento citato, nel corso dell’ultima fase delle qualifiche odierne. “La macchina era molto competitiva oggi ed è stato bello essere di nuovo in Q3. Tuttavia, hoil, dopo essere andato largo in una curva in Q3, questo mi ha fatto perdere qualcosa in termini di prestazione. A mio avviso, ...

Pubblicità

DiegoOjeda724 : @GravesenCF Don Fernando Alonso Parera - SteffanBow : Fernando Alonso dark horse for quali - Drakkyzz : Prono qualification d'Autriche #AustrianGP #F1 #AustrianGP2022 ?? Max Verstappen ???? ?? Charles Leclerc ???? ?? Sergio P… - F1RadiosBot : Karma Fernando Alonso, Italy 2017 - SimonTheWatcher : @Matt_Orlandi @antorendina Ricordiamoci che Vettel era la seconda scelta di Montezemolo nel 2009 se non fosse riusc… -

è nono e dividerà la quinta fila della corsa sprint con Hamilton. Tra i delusi, Pierre Gasly, 11esimo con l'Alpha Tauri - Honda che ha 14esimo Yuki Tsunoda. Bella prestazione di ...Settima, ottava e nona posizione per Kevin Magnussen, Mick Schumacher e. Appuntamento a domani, sempre in diretta su Sky Sport F1 HD e in differita su TV8, per la Sprint in programma ...Ci stava abituando a prestazioni folli Fernando Alonso, ma oggi, dopo ben due bandiere rosse in Q3, lo spagnolo si è fermato in nona posizione. Un danno al fondo della A522, riportato all'inizio della ...Per un attimo, la prima fila era tutta Ferrari con Charles Leclerc in pole e Carlos Sainz, secondo, ma bisognava attendere Max Verstappen, quest'anno già in pole a Imola e Montreal.