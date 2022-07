Pubblicità

sportli26181512 : Erjona: 'Sono single e voglio restarci. Chi mi scrive volgarità in chat...' FOTO: La bellissima Erjona Sulejmani, s… - sportli26181512 : La ex di Dzemaili: 'Sono single e voglio rimanerci. Sui commenti volgari dico...' -

Direttagoal.it

LE CONFESSIONI BOMBA https://www.dagospia.com/rubrica - 30/sport/ldquo - calcio - ci -- tanti - omosessuali - rdquo - ndash - confessioni - 225676.htm Da golssip.itSulejmani La modella mostra il suo lato più sensuale e manda in tilt i social con le ...Si tratta infatti della statuaria, bellissimaSulejmani , modella, influencer e showgirl ... Nel calcio, assicurava, 'citanti casi…'. - - Erjona Sulejmani, 'sfilata' in abito illegale: si apre tutto - VIDEO Avevo intuito di essere il desiderio di molti italiani, ma sono single e voglio rimanerci. I commenti volgari sotto le mie foto Ognuno dimostra l'intelligenza che ha" Nel frattempo Erjona si sta ...È semplicemente uno spettacolo per gli occhi la stupenda Erjona Sulejmani, modella e soubrette albanese che su Instagram non si ferma ...