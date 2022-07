De Luca | al via lavori per ospedali | faremo turni di 24 ore

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 8 luglio 2022) “Ci e’ stato consegnato il progetto esecutivo di un lavoro enorme per costruire il nuovo ospedale Ruggi d’Aragona a Salerno. Si sta facendo la validazione del progetto e per fine estatela gara per realizzare il nuovo ospedale per oltre 300 milioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Camoania Vicnenzo Desottolineando che “tutte le gare cheda oggi come Regione – ha detto – devono prevedere il terzo turno di lavoro, cioe’ la previsione apertura del cantiere 24 ore su 24, per tentare di finire la costruzione di un ospedale di 700 posti letto in tre anni non in trenta anni”. Inoltre “all’ospedale San Gennaro di Napoli alla Sanita’ cominciano ia luglio per il primo centro residenziale per 18 posti letto e presenteremo nel mese di luglio icomplessivi dell’Ospedale ...