De Ligt lascia la Juventus? Si aspetta l’offerta ufficiale del Bayern Monaco (Di venerdì 8 luglio 2022) per il centrale olandese Sky Sport dà le ultime per quanto riguarda la possibile cessione di Matthijs De Ligt. Il Bayern Monaco fa sul serio per il difensore olandese, che resta nel mirino anche del Chelsea. La Juventus attende a breve la prima offerta ufficiale da parte del Bayern Monaco. I tedeschi fanno sul serio e il giocatore ora è disposto ad andare via dalla Juventus, che però vuole tanti soldi per liberarlo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) per il centrale olandese Sky Sport dà le ultime per quanto riguarda la possibile cessione di Matthijs De. Ilfa sul serio per il difensore olandese, che resta nel mirino anche del Chelsea. Laattende a breve la prima offertada parte del. I tedeschi fanno sul serio e il giocatore ora è disposto ad andare via dalla, che però vuole tanti soldi per liberarlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

giuseppeJ1306 : @_alessandra27_ Si facile che domenica sarà tutto definito, io penso che se la Juve lascia partire De Ligt così in… - NickFalc : @salpaladino @DiMarzio @SkySport @juventusfc @paulpogba Tipo che lascia Pogba e porta via De Ligt - Maxbruni : @ilciccio67 L'ho vista stamattina al bar, Di Maria a pagina 11. a pagina 12 De Ligt che lascia. Prima 10 pagine di… - Delpinsky21 : @marco_rogerio_ La Juve non riesce a fare il salto di qualità che le permetterebbe di essere appetibile dai top pla… - dronelaoc : @er_pasca @marco_rogerio_ Lascia perché quest’anno ha giocato in un modo che non è il suo, e le volte che ha provat… -