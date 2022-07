De Laurentiis super offerta a Koulibaly: la risposta del difensore tiene tutti in sospeso (Di venerdì 8 luglio 2022) Aurelio De Laurentiis è pronto a blindare Kalidou Koulibaly per altri cinque anni. Il presidente del Napoli non vuole cederlo alla Juve, ma nemmeno il giocatore accetta di trasferirsi a Torino. Un vantaggio non da poco per il Napoli, che comunque ha deciso di puntare forte sul rinnovo di Koulibaly con De Laurentiis che ha messo sul piatto una cifra veramente importante. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “De Laurentiis le sta provando tutte per convincerlo a rinnovare, andando ben oltre ogni limite imposto dalla politica societaria: l’ultima offerta da 6 milioni (12 lordi nda) a stagione per cinque anni – lo stesso ingaggio attuale – è faraonica“. Rinnovo Koulibaly: il difensore prende tempo In questo momento il futuro di ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 8 luglio 2022) Aurelio Deè pronto a blindare Kalidouper altri cinque anni. Il presidente del Napoli non vuole cederlo alla Juve, ma nemmeno il giocatore accetta di trasferirsi a Torino. Un vantaggio non da poco per il Napoli, che comunque ha deciso di puntare forte sul rinnovo dicon Deche ha messo sul piatto una cifra veramente importante. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Dele sta provando tutte per convincerlo a rinnovare, andando ben oltre ogni limite imposto dalla politica societaria: l’ultimada 6 milioni (12 lordi nda) a stagione per cinque anni – lo stesso ingaggio attuale – è faraonica“. Rinnovo: ilprende tempo In questo momento il futuro di ...

Pubblicità

napolipiucom : De Laurentiis super offerta a Koulibaly: la risposta del difensore tiene tutti in sospeso #CalcioNapoli #Koulibaly… - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Calciomercato Napoli, rilancio di De Laurentiis: ingaggio super a Koulibaly - areanapoliit : De Laurentiis è stato segnalato in Spagna - Fantacalcio : Calciomercato Napoli, rilancio di De Laurentiis: ingaggio super a Koulibaly - SiamoPartenopei : Koulibaly, rilancio boom di De Laurentiis. Super offerta per il rinnovo fino al 2027: i dettagli -