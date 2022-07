“Ci siamo sposati” | l’attore a sorpresa è convolato a nozze

Pubblicità

IvanaLaloni : RT @AntonellaGigl18: E quindi siamo a _6 a_8??? Bohh..ma io sinceramente mi aspetto all'improvviso,di aprire il telefono e trovarmeli già b… - BettaSimone : RT @AntonellaGigl18: E quindi siamo a _6 a_8??? Bohh..ma io sinceramente mi aspetto all'improvviso,di aprire il telefono e trovarmeli già b… - AntonellaGigl18 : E quindi siamo a _6 a_8??? Bohh..ma io sinceramente mi aspetto all'improvviso,di aprire il telefono e trovarmeli gi… - VittoriaDP_ : Perchè sei rimasta vedova troppo presto? E vuoi risanare i debiti fatti per garantire le migliori cure al nonno? Qu… - alessiatavillaa : siamo sposati col dolore -

Fanpage.it

... si sonoall'inizio del 2021, ndr), Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo alle ... Anche noi romani ciimbruttiti. D'altra parte, chi vive nel bello cresce bello, chi vive nel ...Rachele Risaliti e Gaetano Castrovilli si sonoil 17 giugno, a Firenze dopo tre anni di relazione. L'ex Miss Italia e il calciatore hanno ...burocratico non fa alcuna differenza perchè noi... Ciro Priello e Maura Iandoli si sono sposati: Siamo finalmente marito e moglie Una foto che ha fatto impazzire i fan, Dua Lipa in veste da "sposa" con un abito in pizzo bianco. Un outfit che, di certo, non poteva passare inosservato infiammando le tastiere ...Interprete, cantante, cantautrice. Chiamata a scegliere quale, tra queste definizioni, le si addice di più, Fiorella Mannoia risponde senza pensarci due volte: «Interprete. Ne ...