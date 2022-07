Brad Pitt | “Sono malato ma nessuno mi crede Vorrei tanto incontrare un’altra persona che soffre di questo disturbo”

(Di venerdì 8 luglio 2022) “Non riconosco più i volti delle persone”.fa preoccupare l’intero pianeta di fan e non solo. In un’intervista a GQ, la star hollywoodiana ha confessato di soffrire di cecità facciale, nota anche come prosopagnosia. Ovvero un grave deficit cognitivo-percettivo che costringe l’individuo a non riconoscere più le persone note, i propri conoscenti, e in alcuni casi nemmeno il proprio viso riflesso allo specchio. Nell’intervista viene specificato che non è stata fatta nessuna diagnosi ufficiale, me è lo stesso, oggi 58enne, a sostenere di soffrirne. “mi!”, spieganell’intervista. “chedi ...

Brad Pitt, 58 anni, ha rivelato di soffrire di un grave disturbo neurologico che impedisce di riconoscere i volti delle persone, persino di amici e parenti. In un'intervista a GQ la star di Hollywood ...