Una guida al limbo grillino Parla De Masi

(Di giovedì 7 luglio 2022) “Chiarisco: non sono un politologo”. È più cauto che mai Domenico De. Una settimana fa il sociologo, da tempo vicino al Movimento Cinque Stelle, ha scatenato un polverone nella maggioranza con una confessione sul fondatore Beppe Grillo e le richieste del premier Mario Draghi di “rimuovere” Giuseppe Conte come capo politico. All’indomani del quasi-chiarimento tra ex e nuovo premier a Palazzo Chigi – con una crisi minacciata e congelata, per ora – il professore spiega quanto può durare il. Crisi rimandata, nulla di fatto. Questo redde rationem di Conte era diretto più a Grillo che a Draghi? Credo che il legame organico costruito tra Grillo e il Movimento ai tempi dei meet-up non esista più. La base conosce poco il fondatore e viceversa. Lo stesso vale per moltimentari. Una lettera di nove punti, ...

Pubblicità

ignaziocorrao : Il #GreenDeal è stato affossato dalle #lobby, con il consenso della Commissione europea a guida #vonderleyen. Quest… - reportrai3 : ??Negli anni al Teatro Eliseo a guida Barbareschi sono stati assegnati cospicui finanziamenti pubblici, come quello… - Agenzia_Ansa : Il premier - travolto alla fine dai contraccolpi degli ultimi scandali e da una raffica di dimissioni in seno alla… - TTSItalia : RT @fit_moving_inno: #SmartMobility: a #Firenze arriverà il primo #tram a #GuidaAutonoma che garantirà maggiore #sicurezza, manutenzione pi… - LaSignoraLupo : Lo scooter elettrico si guida senza patente, né casco né assicurazione. Non capisco, sarà pure lento ma va nel traf… -

HTML.it

...alla fine dai contraccolpi degli ultimi scandali e daraffica di dimissioni in seno alla sua compagine - intende comunque restare capo del governo fino all'elezione di un successore alla...Il campione australiano non ha dubbi sul nome di chi potrebbe raccogliere l'eredità di Valentino Rossi e non nasconde di fare il tifo per lui: Pecco Bagnaia. E' talentuoso, è veloce eDucati, ma ha un difetto da correggere prima di subito: "Non può pensare di vincere ogni gara" di Emanuele Pieroni T our in Italia con la famiglia e immancabile ospitata aserata insieme ... Photoshop diventa gratis: una guida per imparare a usarlo Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Non cambia nulla nell'approccio di sviluppare le moto più performanti del mercato, ma cambia tutto nella nuova gamma KTM cross a quattro tempi di 250, 350 e 450 cc. Diverse da come le conosciamo da te ...