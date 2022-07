**Terremoto: palazzine Amatrice, Pg chiede conferma condanne, ‘costruite in modo scellerato'** (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - confermare le condanne per il crollo delle due palazzine di edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti ad Amatrice in seguito al terremoto del 24 agosto 2016. Questa la richiesta del sostituto procuratore generale Francesco Mollace nel processo d'Appello, in corso a Roma, per i crolli che causarono la morte di 19 persone, per tre degli imputati: Ottaviano Boni, all'epoca direttore tecnico dell'impresa costruttrice Sogeap, condannato in primo grado a nove anni, Corrado Tilesi, ex assessore del Comune di Amatrice, condannato a sette anni, e Maurizio Scacchi, geometra della Regione Lazio-Genio Civile, condannato a cinque anni. Per un altro degli imputati, Luigi Serafini, la Corte d'Appello ha disposto lo stralcio della posizione, rinviando all'udienza del 22 settembre, per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug. (Adnkronos) -re leper il crollo delle duedi edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti adin seguito al terremoto del 24 agosto 2016. Questa la richiesta del sostituto procuratore generale Francesco Mollace nel processo d'Appello, in corso a Roma, per i crolli che causarono la morte di 19 persone, per tre degli imputati: Ottaviano Boni, all'epoca direttore tecnico dell'impresa costruttrice Sogeap, condannato in primo grado a nove anni, Corrado Tilesi, ex assessore del Comune di, condannato a sette anni, e Maurizio Scacchi, geometra della Regione Lazio-Genio Civile, condannato a cinque anni. Per un altro degli imputati, Luigi Serafini, la Corte d'Appello ha disposto lo stralcio della posizione, rinviando all'udienza del 22 settembre, per ...

