Sampdoria, oggi il primo allenamento: le novità direttamente da Bogliasco (Di giovedì 7 luglio 2022) allenamento Sampdoria: prima seduta della stagione per la squadra di mister Giampaolo. Le ultime novità La Sampdoria si è ritrovata al centro sportivo Mugnaini per il primo allenamento ufficiale della stagione 2022/23. Dopo aver svolto test fisici in palestra, la formazione blucerchiata ha svolto la seduta nel pomeriggio a partire dalle 18.30. Breve colloquio per Marco Giampaolo con i suoi giocatori, successivamente esercizi aerobici di riscaldamento e sessioni di lavoro col pallone. Tutti presenti, compreso Manolo Gabbiadini, ancora alle prese con il recupero dopo il problema al ginocchio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 luglio 2022): prima seduta della stagione per la squadra di mister Giampaolo. Le ultimeLasi è ritrovata al centro sportivo Mugnaini per ilufficiale della stagione 2022/23. Dopo aver svolto test fisici in palestra, la formazione blucerchiata ha svolto la seduta nel pomeriggio a partire dalle 18.30. Breve colloquio per Marco Giampaolo con i suoi giocatori, successivamente esercizi aerobici di riscaldamento e sessioni di lavoro col pallone. Tutti presenti, compreso Manolo Gabbiadini, ancora alle prese con il recupero dopo il problema al ginocchio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, si può già chiudere oggi per Dario #Saric ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, per Dario #Saric si può chiudere già oggi - MARCO196913 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, si può già chiudere oggi per Dario #Saric ?? - aleeremos : #Saric verso la #Sampdoria, oggi si può chiudere: prestito con obbligo di riscatto. Il centrocampista firmerà fino… - mercatoymercado : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieA | @sampdoria, si può già chiudere oggi per Dario #Saric ?? -