Plasma, raccolta in calo. Appello Fidas: 'Donate prima di partire, le malattie non vanno in vacanza' (Di giovedì 7 luglio 2022) Con un calo nella raccolta del Plasma per la produzione di medicinali Plasmaderivati del 5,4% nei primi cinque mesi dell'anno ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 luglio 2022) Con unnelladelper la produzione di medicinaliderivati del 5,4% nei primi cinque mesi dell'anno ...

Pubblicità

JoMason : RT @socialmiliac: #Sanità, raccolta del #plasma in calo quasi ovunque. Appello di @FIDASnazionale a donare #sangue .@ItaliaOggi https://t.… - ItaliaOggi : Sanità, raccolta del plasma in calo quasi ovunque. Appello di Fidas a donare sangue - socialmiliac : #Sanità, raccolta del #plasma in calo quasi ovunque. Appello di @FIDASnazionale a donare #sangue .@ItaliaOggi… - FIDASnazionale : RT @IREISGufficiale: Condividiamo l’appello della @FIDASnazionale sulla carenza della raccolta di plasma: Le patologie non vanno in vacanz… - FIDASnazionale : RT @AboutPharmaHPS: Nei primi cinque mesi del 2022 la raccolta di #plasma è calata del 5,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno preceden… -