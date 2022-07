Pubblicità

sportli26181512 : Liverpool, UFFICIALE: rinnova Joe Gomez: Il Liverpool blinda Joe Gomez: il difensore ha rinnovato con i Reds firman… - LeBombeDiVlad : ?? #Gomez resta al #Liverpool ?? Ufficiale il rinnovo di contratto #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - tcm24com : Ufficiale: Joe Gomez rinnova con il Liverpool #Liverpool #JoeGomez - NewsCalcio__ : ?? UFFICIALE: #JoeGomez rinnova con il #Liverpool fino al 2027. - NewsCalcio__ : ?? UFFICIALE: #SadioMane è un nuovo giocatore del #Liverpool. Il senegalese arriva dal #BayernMonaco per 32 mln di e… -

Primi giorni da milanista per Divock Origi. Dopo la lunga esperienza al, il calciatore belga ha scelto il Milan per rilanciare le sue ambizioni nel grande calcio. ...presentazione. ...l'acquisto del giocatore da parte del Milan: il club rossonero ha depositato il suo ... anche se sembrava già tutto fatto, l'ingaggio a costo zero di Divock Origi dal. L'attaccante ...Liverpool, c'è il rinnovo di contratto per il difensore Joe Gomez: "Momento speciale per me e la mia famiglia" ...Non in termini di operazione in sé per sé (anzi, l’affare è andato in porto senza particolari difficoltà), ma proprio a livello pratico. L’attaccante belga ha… Leggi ...