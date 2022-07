Incidente a Pistoia, un'auto si ribalta: ferita la conducente - Cronaca - lanazione.it (Di giovedì 7 luglio 2022) auto ribaltata in viale Italia a Pistoia Paura a Pistoia, dove i vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio per un Incidente stradale che ha coinvolto due automobili di cui una ... Leggi su lanazione (Di giovedì 7 luglio 2022)ta in viale Italia aPaura a, dove i vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio per unstradale che ha coinvolto duemobili di cui una ...

Pubblicità

venti4ore : Incidente a Pistoia, un’auto si ribalta: ferita la conducente - SaCe86 : Incidente di Pescia, 'un ragazzo difficile da quando era bambino' - venti4ore : Incidente in centro a Pistoia, un ferito - in_appennino : RT muoversintoscan '? In #A11, 1 km di coda per incidente in galleria (ora risolto) al km 34 tra Pistoia e Monteca… - in_appennino : RT muoversintoscan '??? In #A11, 3 km di coda per incidente in galleria al km 34 tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa #viabiliTOS' -