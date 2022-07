Gazzetta | la Juve insiste per Koulibaly | può convincere il Napoli

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ilsi sta muovendo per il rinnovo di contratto di Kalidou. Una mossa decisa quella di De Laurentiis che ha fatto un’offerta importante al giocatore senegalese. La conferma arriva da più parti, sia Corriere dello Sport che Repubblica indicano la società azzurra come seriamente intenzionato a tenere il giocatore. Lanon mollae ieri ha avuto un altro incontro con il suo agente Fali Ramadani. La volontà del giocatore è di non vestire la maglia bianconera, ma nonostante questa comunicazione il club di Agnelli è convinto di poter far cambiare idea al difensore.su: la trattativa A spingere la trattativa perallac’èdello Sport che parla di un’offerta bianconera molto ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve incontra gli agenti di #Zaniolo: la trattativa entra nel vivo - Gazzetta_it : Mercato, Juve a cena con Ramadani per #Koulibaly - GiovaAlbanese : #Juventus: le ultime sugli arrivi di #Pogba e #DiMaria ?? @Gazzetta_it - whtylly : RT @Gazzetta_it: La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? JUVE, KOULIBALY È QUI Le notizie ?? - junews24com : Koulibaly Juve (Gazzetta), avanti tutta! Doppia offerta a Napoli e giocatore: ultime - -

La Gazzetta dello Sport

... tiene banco anche sulladello Sport. La rosea si sofferma sull'atteggiamento del senegalese, che non è affatto convinto della scelta bianconera e per ora ha preso tempo. Lavuole fare ...... che a Milano oltre all'agente del difensore del Napoli ha incontrato Claudio Vigorelli , procuratore di Nicolò Zaniolo, scrive Fabiana Della Valle su Ladello Sport. Il principale argomento ... Chiesa prepara il ritorno: quando rientra, in che ruolo e cosa significa per il mercato La Juve vuole Koulibaly: offerta al Napoli di 30 milioni di euro, De Laurentiis chiede almeno 40 milioni di euro per il difensore.Koulibaly Juve (Gazzetta), avanti tutta dopo l’incontro di ieri a Milano! Doppia offerta al Napoli e al giocatore senegalese: ultime La Juventus spinge sull’acceleratore per provare a strappare Kalido ...