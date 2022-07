Elisabetta Gregoraci e la confessione su Flavio Briatore (Di giovedì 7 luglio 2022) Elisabetta Gregoraci confessa in che rapporti è oggi con Flavio Briatore: la verità Come tutti sanno Elisabetta Gregoraci per anni è stata sposata con Flavio Briatore, con il quale ha avuto un figlio. Nonostante la separazione, i due sono rimasti in ottimi rapporti, e il motivo riguarda proprio Falco Natan. Oggi, il ragazzino ha 12 anni e proprio per volere di entrambi in ogni ricorrenza, vacanze o altro può contare sempre sulla presenza di entrambi i suoi genitori. Una scelta difficile ma che come spesso ha detto la show girl non le pesa affatto. Elisabetta Gregoraci in vacanza con Briatore e falco (web)La verità sul rapporto tra Elisabetta ... Leggi su formatonews (Di giovedì 7 luglio 2022)confessa in che rapporti è oggi con: la verità Come tutti sannoper anni è stata sposata con, con il quale ha avuto un figlio. Nonostante la separazione, i due sono rimasti in ottimi rapporti, e il motivo riguarda proprio Falco Natan. Oggi, il ragazzino ha 12 anni e proprio per volere di entrambi in ogni ricorrenza, vacanze o altro può contare sempre sulla presenza di entrambi i suoi genitori. Una scelta difficile ma che come spesso ha detto la show girl non le pesa affatto.in vacanza cone falco (web)La verità sul rapporto tra...

