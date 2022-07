Dl semplificazioni, tributaristi: "Bene emendamenti presentato al decreto" (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos/Labitalia) - L'Istituto nazionale tributaristi (Int) accoglie con favore gli emendamenti presentati al decreto semplificazioni dai deputati della commissioni Bilancio e Finanze della Camera, dove il testo presentato dal governo è in discussione per la conversione in legge. I tributaristi evidenziano come alcune delle proposte presentate alle Commissioni nella memoria, depositata la scorsa settimana, siano state oggetto di attenzione dei parlamentari e tradotte in emendamenti. Si va dallo spostamento dei versamenti collegati alle dichiarazioni dei redditi alla cancellazione di adempimenti dichiarativi collegati a dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria come la comunicazione delle liquidazioni periodiche iva, dalla semplificazione delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos/Labitalia) - L'Istituto nazionale(Int) accoglie con favore glipresentati aldai deputati della commissioni Bilancio e Finanze della Camera, dove il testodal governo è in discussione per la conversione in legge. Ievidenziano come alcune delle proposte presentate alle Commissioni nella memoria, depositata la scorsa settimana, siano state oggetto di attenzione dei parlamentari e tradotte in. Si va dallo spostamento dei versamenti collegati alle dichiarazioni dei redditi alla cancellazione di adempimenti dichiarativi collegati a dati già in possesso dell'amministrazione finanziaria come la comunicazione delle liquidazioni periodiche iva, dalla semplificazione delle ...

