Christian de Sica, chi è la moglie Silvia Verdone: “Suo fratello Carlo non voleva” (Di giovedì 7 luglio 2022) Christian de Sica e la moglie Silvia Verdone sono sposati dal 1980 e dal loro matrimonio sono nati i due figli, Brando, adesso regista, e Maria Rosa, stilista Il loro è un matrimonio che dura ormai da 40 anni ma che è iniziato addirittura tra i banchi di scuola. Quando i due si sono conosciuti Silvia aveva 14 anni e De Sica ne aveva 21. Lo stesso attore a Il Fatto Quotidiano ha spiegato: “Quando ci siamo conosciuti mio padre era morto da poco, io ero senza una lira in tasca, solo i debiti precedenti”. Alla fine i due sono riusciti a rimanere insieme e lei è diventata anche la sua manager tanto che De Sica ha definito la Verdone il “motore della loro famiglia, da sempre” Christian de Sica, chi è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 luglio 2022)dee lasono sposati dal 1980 e dal loro matrimonio sono nati i due figli, Brando, adesso regista, e Maria Rosa, stilista Il loro è un matrimonio che dura ormai da 40 anni ma che è iniziato addirittura tra i banchi di scuola. Quando i due si sono conosciutiaveva 14 anni e Dene aveva 21. Lo stesso attore a Il Fatto Quotidiano ha spiegato: “Quando ci siamo conosciuti mio padre era morto da poco, io ero senza una lira in tasca, solo i debiti precedenti”. Alla fine i due sono riusciti a rimanere insieme e lei è diventata anche la sua manager tanto che Deha definito lail “motore della loro famiglia, da sempre”de, chi è ...

Pubblicità

PrimoPianoMolis : Mac festival, ad Oratino arriva Christian De Sica - Primonumero : Christian De Sica in Molise: l’attore e regista chiude col ‘botto’ l’Oratino Mac - daniele6363 : @anto8301 ??... come direbbe Christian De Sica... 'delicatissima'... Buongiorno Anto! ???? - EmilioPonz : @neodie Questa versione di Thor Christian De Sica Natale ad Asgard, veramente non ce la faccio ad accettarla. Mi se… - Quot_Molise : Oratino Mac, presentato il festival di musica, Arte e Cultura: ospite d'onore Christian De Sica |… -