Boris Johnson si dimette, Mosca esulta: “Fuori uno” (Di giovedì 7 luglio 2022) Come ampiamente anticipato su queste pagine, l’avventura di Boris Johnson alla guida del Regno unito si chiude in queste ore. Casus belli lo scandalo sessuale che ha investito un esponente del governo, in realtà ‘Borja’ ha perso l’appoggio e la fiducia del Partito Conservatore, che punta ora a rimpaizzarlo con un’altra personalità di punta, magari proprio un reduce del governo uscente. “Darò tutto il mio sostegno al nuovo leader – ha detto in proposito -, sto per rinunciare al miglior lavoro del mondo, ma nessuno è indispensabile”. Cambio della guardia “E’ ora chiara la volontà dei deputati del Partito conservatore che ci sia un nuovo leader di partito e quindi un nuovo primo ministro. Sono d’accordo con Sir Graham Brady: il processo di scelta del nuovo leader dovrebbe iniziare ora”, ha sottolineato spiegando che resterà a servizio del Paese “fino a ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 luglio 2022) Come ampiamente anticipato su queste pagine, l’avventura dialla guida del Regno unito si chiude in queste ore. Casus belli lo scandalo sessuale che ha investito un esponente del governo, in realtà ‘Borja’ ha perso l’appoggio e la fiducia del Partito Conservatore, che punta ora a rimpaizzarlo con un’altra personalità di punta, magari proprio un reduce del governo uscente. “Darò tutto il mio sostegno al nuovo leader – ha detto in proposito -, sto per rinunciare al miglior lavoro del mondo, ma nessuno è indispensabile”. Cambio della guardia “E’ ora chiara la volontà dei deputati del Partito conservatore che ci sia un nuovo leader di partito e quindi un nuovo primo ministro. Sono d’accordo con Sir Graham Brady: il processo di scelta del nuovo leader dovrebbe iniziare ora”, ha sottolineato spiegando che resterà a servizio del Paese “fino a ...

