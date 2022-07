Zaniolo - Juve | l' agente a cena con i bianconeri | la trattativa è decollata

Pubblicità

romeoagresti : Situazione #Zaniolo: ?? Proseguono i contatti tra l’agente Vigorelli e la #Roma ?? I giallorossi, al momento, chied… - forumJuventus : Juve scatenata: incontri in corso con gli agenti di Koulibaly, Zaniolo e Morata ?? - AlfredoPedulla : #Zaniolo, la #Juve corre! Incontro o call con la #Roma tra mercoledì e giovedì. La #Juve disposta eventualmente anc… - StefaniaStefyss : RT @TuttoMercatoWeb: #Juve, terminato l’incontro a Milano con gli agenti di #Zaniolo e #Morata: bocche cucite dopo il summit ?? @ivanfcardia… - Antonin30880485 : RT @TuttoMercatoWeb: #Juve, terminato l’incontro a Milano con gli agenti di #Zaniolo e #Morata: bocche cucite dopo il summit ?? @ivanfcardia… -

Prima il post che profuma d'addio, poi l'incontro a cena con la. La strada di Nicolòsi allontana da Roma e si avvicina a Torino. L'agente del calciatore, Claudio Vigorelli, è a Milano e in questi istanti sta incontrando la Juventus. Roma,......bianconera si starebbe incontrando con gli agenti di Nicolò, Alvaro Morata e Kalidou Koulibaly . Sui social, i tifosi esultano, ma un'operazione sembra non convince proprio tutti., ...Prima il post che profuma d’addio, poi l’incontro a cena con la Juve. La strada di Nicolò Zaniolo si allontana da Roma e si avvicina a Torino. L'agente del calciatore, ...Nicolò Zaniolo è un obiettivo prioritario della Juventus, ma i sogni di calciomercato non sono ancora finiti: ecco tutti i nomi sulla lista ...