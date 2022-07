Vladimir Luxuria si espone: “Carmen Di Pietro doveva essere seconda” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Vladimir Luxuria è stata una delle opinioniste più apprezzate dell’Isola dei Famosi. Insieme a Nicola Savino ha fermato un duo che sarà difficile eguagliare nel futuro, considerando anche che il conduttore non lavorerà più per Mediaset. La loro simpatia, l’alchimia perfetta, ha conquistato i telespettatori. Ma cosa pensa effettivamente l’ex parlamentare della finale dell’Isola dei Famosi 2022? Scopriamo le sue considerazioni. Vladimir Luxuria parla di Carmen Di Pietro: “L’unica a non farci annoiare“ Il terzo posto di Carmen Di Pietro è un’onta dell’Isola dei Famosi 2022. Benché il televoto sia sovrano, se non ci fossero state prove atletiche che consentivano l’accesso al podio immediato, Carmen Di Pietro avrebbe ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 6 luglio 2022)è stata una delle opinioniste più apprezzate dell’Isola dei Famosi. Insieme a Nicola Savino ha fermato un duo che sarà difficile eguagliare nel futuro, considerando anche che il conduttore non lavorerà più per Mediaset. La loro simpatia, l’alchimia perfetta, ha conquistato i telespettatori. Ma cosa pensa effettivamente l’ex parlamentare della finale dell’Isola dei Famosi 2022? Scopriamo le sue considerazioni.parla diDi: “L’unica a non farci annoiare“ Il terzo posto diDiè un’onta dell’Isola dei Famosi 2022. Benché il televoto sia sovrano, se non ci fossero state prove atletiche che consentivano l’accesso al podio immediato,Diavrebbe ...

