Sottovarianti di Omicron eludono l’immunità dei vaccini e gli anticorpi

Le due Sottovarianti di Omicron, BA4 e BA5, sono ancora più capaci a evadere l'immunità indotta da vaccini e gli anticorpi che funzionavano sulle precedenti varianti di SARS-Cov-2. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Nature e condotto presso la Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons. Le Sottovarianti BA.2.12.1, BA.4 e BA.5 sono in rapida espansione in tutto il mondo, con BA.4/5 che ora costituiscono più del 50% dei nuovi casi di COVID negli Stati Uniti. Si ritiene che queste Sottovarianti siano ancora più trasmissibili delle precedenti Sottovarianti Omicron, a causa di diverse nuove mutazioni nella proteina spike. "Il virus continua a evolversi, come previsto, e non sorprende che queste nuove ...

