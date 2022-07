(Di mercoledì 6 luglio 2022) Unitaliano pregiudicato e vicino all’areainsurrezionalista èper il danneggiamento– Salvini premier di. Lo scorso 30 giugno, durante una riunione, qualcuno in abito femminile stretto in vita da una cintura aveva datoal citofono. Le telecamere di sorveglianza pubbliche e private avevano ripreso l’intera scena. Ad attirare l’attenzione degli investigatoriDigos, unche il vandalo aveva sul collo. Nel corso delle indagini, si è scoperto come sotto quegli abiti dac’era un uomo. La perquisizione Classe 1985, l’uomo è già conosciuto alle forze dell’ordine per una precedente condanna a 5 anni e 5 ...

Il ragazzo aveva cominciato a soffrire di crisi di panico edanche andato al pronto soccorso. Il culmine appunto il 20 maggio quando, secondo le indagini,da donna ha appiccato il ...Sida donna per mescolarsi alla folla. Un ulteriore indizio, precisano gli inquirenti, di un piano preparato per settimane. L'uomo di 21 anni arrestato è stato accusato di 7 omicidi di ... Si era travestito da donna per dare fuoco alla sede della Lega a Firenze: indagato un 37enne anarchico tradito da un tatuaggio