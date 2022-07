Preliminari Conference League 2022/2023: calendario, programma, orari e tv primo turno (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il calendario completo, con il programma, gli orari e la diretta tv del primo turno di qualificazione alla Conference League 2022/2023. Le gare di andata sono in programma martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 luglio, mentre i ritorni si disputeranno nelle giornate di martedì 12 e giovedì 14 luglio. Di seguito il calendario completo. Martedì 5 luglio Ore 19: Gzira United (MLT) – Atlètic Club d’Escaldes (AND) Ore 19: St Joseph’s (GIB) – Larne (NIR) Mercoledì 6 luglio Ore 17: Inter Turku (FIN) – Drita (KOS) Ore 20: Víkingur (FRO) – Europa (GIB) Giovedì 7 luglio Ore 17: Alashkert (ARM) – Hamrun Spartans (MLT) Ore 17: UE Santa Coloma (AND) – Breidablik (ISL) Ore 18: Panevezys (LTU) – Milsami Orhei (MDA) Ore ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilcompleto, con il, glie la diretta tv deldi qualificazione alla. Le gare di andata sono inmartedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 luglio, mentre i ritorni si disputeranno nelle giornate di martedì 12 e giovedì 14 luglio. Di seguito ilcompleto. Martedì 5 luglio Ore 19: Gzira United (MLT) – Atlètic Club d’Escaldes (AND) Ore 19: St Joseph’s (GIB) – Larne (NIR) Mercoledì 6 luglio Ore 17: Inter Turku (FIN) – Drita (KOS) Ore 20: Víkingur (FRO) – Europa (GIB) Giovedì 7 luglio Ore 17: Alashkert (ARM) – Hamrun Spartans (MLT) Ore 17: UE Santa Coloma (AND) – Breidablik (ISL) Ore 18: Panevezys (LTU) – Milsami Orhei (MDA) Ore ...

