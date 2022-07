Padel, i medici: «È lo sport che in assoluto provoca più infortuni per la mancanza di preparazione» (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Padel registra un incredibile boom di appassionati, ma anche di infortuni. Oggi il Messaggero dedica al tema un’intera pagina, con le dichiarazioni dei medici. Come Andrea Grasso, ortopedico e traumatologo che si occupa con Consulcesi Club di formazione per medici e operatori sanitari. «Stiamo assistendo sempre più a numerose rotture e lesioni del tendine di Achille, oltre a strappi e lesioni muscolari del polpaccio. A livello informale di ambulatorio, negli ultimi anni è lo sport in assoluto che porta più pazienti in ambulatorio». Il direttore di Traumatologia dello sport e Chirurgia del ginocchio del policlinico Gemelli di Roma, Enzo Adriani, spega: «La differenza principale del Padel rispetto al tennis sono le rotazioni. Giocando, viene ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ilregistra un incredibile boom di appassionati, ma anche di. Oggi il Messaggero dedica al tema un’intera pagina, con le dichiarazioni dei. Come Andrea Grasso, ortopedico e traumatologo che si occupa con Consulcesi Club di formazione pere operatori sanitari. «Stiamo assistendo sempre più a numerose rotture e lesioni del tendine di Achille, oltre a strappi e lesioni muscolari del polpaccio. A livello informale di ambulatorio, negli ultimi anni è loinche porta più pazienti in ambulatorio». Il direttore di Traumatologia delloe Chirurgia del ginocchio del policlinico Gemelli di Roma, Enzo Adriani, spega: «La differenza principale delrispetto al tennis sono le rotazioni. Giocando, viene ...

