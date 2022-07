Meghan in politica, Harry sempre più indietro: da Principe a casalingo! (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ormai il Principe Harry sembra essere diventato un “Principe casalingo”: è questa l’opinione dei media dopo le affermazioni di Meghan Markle. Era davvero questo che il Principe Harry desiderava quando ha deciso di abbandonare gli onori e i doveri legati alla Famiglia Reale? Secondo coloro che sostengono i Sussex sì, era esattamente ciò che Harry L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ormai ilsembra essere diventato un “casalingo”: è questa l’opinione dei media dopo le affermazioni diMarkle. Era davvero questo che ildesiderava quando ha deciso di abbandonare gli onori e i doveri legati alla Famiglia Reale? Secondo coloro che sostengono i Sussex sì, era esattamente ciò cheL'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

VanityFairIt : Sono molti gli indizi che lasciano pensare a un crescente impegno in politica e il suo nome ha già ottenuto endorse… - infoitcultura : Meghan Markle, nuova carriera in politica? Dopo la sentenza sull'aborto la Duchessa si schiera con i dem e sog - Gazzettino : #meghan markle, nuova carriera in politica? Dopo la sentenza sull'aborto la Duchessa si schiera con i dem e sogna l… -