Inter, il giorno del raduno ad Appiano Gentile: Mkhitaryan e Bellanova tra i primi ad arrivare FOTO e VIDEO (Di mercoledì 6 luglio 2022) 9.35 - Anche Matteo Darmian ha fatto il suo arrivo al centro sportivo nerazzurro, concedendosi per qualche FOTO ed autografo per i tifosi presenti.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) 9.35 - Anche Matteo Darmian ha fatto il suo arrivo al centro sportivo nerazzurro, concedendosi per qualcheed autografo per i tifosi presenti....

Pubblicità

capuanogio : Impressioni dopo il primo giorno di stagione #Inter: clima molto diverso rispetto all’anno scorso. In meglio - Inter : Primo giorno ?????? #ForzaInter #WelcomeKristjan - tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? Koulibaly, Inter, Sassuolo e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia per rimanere sempre… - ivanfcardia : RT @TuttoMercatoWeb: #Inter, primo giorno di raduno: per #Bellanova selfie e autografi con i tifosi ?? @ivanfcardia - cmdotcom : #Inter, il giorno del raduno ad Appiano Gentile: #Mkhitaryan e #Bellanova tra i primi ad arrivare FOTO e VIDEO -