Gennaro Malgieri racconta Roger Scruton | conservatore controverso

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ha scritto decine di volumi e ne ha introdotti e prefati altrettanti; ha diretto due quotidiani, il Secolo d’Italia e L’Indipendente; scrive tuttora per numerosi giornali e periodici; è stato consigliere d’amministrazione della Rai ed è stato più volte eletto deputato alla Camera: è stata ed è davvero intensa e ricca l’attività dell’on., spesso impegnato a studiare e ad approfondire il ruolo svolto dai conservatori in ambito politico e storico. Per questo ha recentemente curato il libro collettaneo “. Vita, opere e pensiero di un” con Luigi Iannone, dedicato al rappresentante piùdella scuola conservatrice britannica. Perché occuparsi di questo intellettuale inglese? Cos’ha da dirci oggi?...

Su Formichescrive: "Privo di cultura politica, di visione strategica, di programmazione e di autentica ambizione governativa fondata sulla consapevolezza della crisi sistemica italiana da esso ...ad introdurmi all'opera del pensatore inglese, avendone per tutta la vita approfondito gli spunti di analisi e le riflessioni teoretiche ed avendo da poco, assieme a Luigi Iannone, ... Il sonno della politica, dalle spiagge ai palazzi “Perché l’amore tocchi terra”, la poesia di Wendell Berry come atto di accusa di un ecologista irregolare, conservatore atipico ...Non solo sotto gli ombrelloni non si discute più di politica, ma in nessun luogo, dai circoli ricreativi ai giardinetti, dalle edicole ...