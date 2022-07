Gas russo | von der Leyen | “Ue si prepari a nuovi tagli”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von derinvita l’Ue a prepararsi all’eventualità che la Russia“completamente” le forniture di gas. “Dobbiamo prepararci per ulteriori problemi nelle forniture di gas, anche per uno completo da parte della Russia – ha detto intervenendo nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo – nel complesso oggi 12 Paesi membri sono direttamente colpiti da una riduzione totale o parziale delle consegne di gas. E’ ovvio: Vladimir Putin continua ad usare l’energia come un’arma. E’ per questo che la Commissione sta lavorando a un piano di emergenza: presenteremo questo piano e gli strumenti necessari entro la metà di luglio. Gli Stati membri hanno i rispettivi piani nazionali di emergenza già in vigore. Questo è positivo, ma servono un coordinamento europeo e ...