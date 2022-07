Angela rivede i figli dopo 7 mesi | desiderava dimagrire ed era finita in coma

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Una ragazza di 29 anni è uscita dalsette. La donna ha rischiato di morire pur di perdere peso. Ha rischiato di non riabbracciare più il marito e i trela 29enne casertanaIannotta. Per fortuna la triste vicenda si è conclusa con un lieto fine. Nonostante la giovane età, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Caserta, in coma dopo gli interventi per dimagrire: Angela torna a casa Dopo un calvario lungo sette mesi, con ben tre operazioni salvavita, Angela Iannotta torna a casa e riabbraccia i suoi tre figli, che non vedeva da gennaio. La 29enne di Santa Maria Capua Vetere, fini ...L'incubo di Angela potrebbe essere quasi finito. Dopo un calvario lungo sette mesi, con ben tre operazioni salvavita, Angela Iannotta torna a casa e riabbraccia i suoi tre figli, che ...