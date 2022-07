Ultime Notizie – Decreto Aiuti, Camera rinvia esame a domani mattina (Di martedì 5 luglio 2022) L’aula della Camera ha approvato con 191 voti di differenza la richiesta del governo di rinviare a domani mattina la seduta per l’esame del Decreto Aiuti. In apertura dei lavori, alle 18.30 di oggi, la sottosegretaria Caterina Bini aveva chiesto lo slittamento di un’ora. Qualche minuto dopo il ministro Federico D’Incà ha chiesto invece di rinviare tutto a domani. “Mi scuso per questo ritardo dell’Aula con tutti i gruppi parlamentari. Noi chiederemo a nome del governo -ha detto D’Incà in aula- un rinvio a domani mattina per poter avere ulteriori elementi per quanto riguarda questo importante provvedimento che riguarda significativi strumenti di aiuto alle famiglie”. La richiesta ha scatenato le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) L’aula dellaha approvato con 191 voti di differenza la richiesta del governo dire ala seduta per l’del. In apertura dei lavori, alle 18.30 di oggi, la sottosegretaria Caterina Bini aveva chiesto lo slittamento di un’ora. Qualche minuto dopo il ministro Federico D’Incà ha chiesto invece dire tutto a. “Mi scuso per questo ritardo dell’Aula con tutti i gruppi parlamentari. Noi chiederemo a nome del governo -ha detto D’Incà in aula- un rinvio aper poter avere ulteriori elementi per quanto riguarda questo importante provvedimento che riguarda significativi strumenti di aiuto alle famiglie”. La richiesta ha scatenato le ...

