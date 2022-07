Tredici milioni di euro per i disservizi aerei dell’ultimo weekend

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 luglio 2022) Quarantatremila viaggiatori hanno avuto uno aereo nell’ultimonegli scali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, con cancellazioni improvvise da parte della compagnia aerea. Questa è la stima, raccolta dalla claim company, ItaliaRimborso, che, giornalmente, riceve reclami da parte di passeggeri per rimborsi voli cancellati, spesso lasciati da soli in aeroporto per via di un volo cancellato o di un volo in ritardo. Un trend certamente in crescita nell’ultimo periodo e destinato ad aumentare nel corso dell’estate. Basti pensare che, nel mese di giugno, i disagisono triplicati rispetto al mese di maggio. Ciò è dovuto ad un aumento consistente dei voli operati da parte delle compagnie aeree, che, anche per via della pandemia, si ritrovano con un personale ridotto, rispetto alle offerte. Ecco quindi che i ...